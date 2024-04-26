نجم الزمالك السابق: شيكابالا لم يقدم شئ لمنتخب مصر أو الزمالك ويلعب لنفسه فقط

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أحمد جودة - القاهرة - قال رضا العزب نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفارس الأبيض لم يقدم شئ للمنتخب الوطني أو ناديه طوال فترة تواجده خلال السنوات الماضية.

وقال رضا العزب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" شيكابالا لم يقدم شئ للكرة المصرية أو منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، حتي للزمالك شيكابالا لم يقدم أي شئ، ويلعب لنفسه فقط".

وأضاف: "شيكابالا من اللاعبين التي تحب التركيز مع الجماهير في الملعب وخارج الملعب ولا يقدم أي شئ للفريق أو منتخب مصر".

رضا العزب: حسام حسن السبب في عدم المشاركة مع الزمالك وأنا أفضل من عمر جابر وحازم إمام

وتابع "حسام حسن السبب في عدم المشاركة مع الزمالك وأنا أفضل من عمر جابر وحازم إمام".

وأتم:" لا افهم سر عدم مشاركتي مع نادي الزمالك رغم إني كنت أفضل ظهير أيمن في مصر، ولكن حسام حسن كان السبب في عدم الدفع بي، على الرغم من إشادة إبراهيم حسن بمستواي".