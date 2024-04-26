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أحمد جودة - القاهرة - أثار باير ليفركوزن إعجاب الجميع في بداية موسم (2023-2024) بمشروعه الطموح، الذي شمل التعاقد مع عدد من اللاعبين الواعدين تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

وحقق الفريق إنجازات غير مسبوقة هذا الموسم، لينهي فترة طويلة من عدم الفوز بلقب البوندسليجا، بعد أن توج بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه تحت قيادة ألونسو.

كيف وضع تشابي الونسو باير ليفركوزن ضمن مصاف الكبار؟

سبق وأن بدأ ألونسو مهمته مع ليفركوزن في أكتوبر 2022 خلفًا لجيراردو سيواني، الذي قاد الفريق إلى حصد 5 نقاط فقط من أول 8 مباريات

وعلى الرغم من تخوف البعض بسببأن ألونسو لم يكن لديه خبرة سابقة في تدريب فرق كبيرة لكنه وفي غضون شهر واحد فقط من تعيينه، ظهرت بصمته على الفريق، حيث اعتمد على أسلوب لعب قائم على الاستحواذ والضغط العالي.

وقاد أسطورة الريال السابق فريقه ليفركوزن لتحقيق 46 نقطة في آخر 24 مباراة من الموسم، مؤكدًا قدرته على التأهل للدوري الأوروبي.

وعقب نهاية الموسم، باع ليفركوزن موسى ديابي لأستون فيلا مقابل 55 مليون يورو، وتعاقد مع فيكتور بونيفاس وجوناس هوفمان وجرانيت تشاكا لتعزيز صفوف الفريق.

ومنح ألونسو الحرية للجناحين أليكس جريمالدو وجيرمي فريمبونج لاستغلال المساحات، وأظهر مهارات جريمالدو في تنفيذ الكرات الثابتة.

كما عمل على تطوير مستوى لاعبين مثل فريمبونج وجوناثان تاه وروبرت أندريتش وإزيكويل بالاسيوس.

أما بالنسبة لأسلوب اللعب، يفضل ألونسو الاعتماد على تشكيل 3-4-2-1 مع التركيز على الاستحواذ، حيث يتجاوز معدل استحواذ الفريق 70% في المباريات.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز ليفركوزن بالصلابة الدفاعية والانضباط، حيث لم يتعرض الفريق لأكثر من 5 مرات اهتزت فيها شباكه بأكثر من هدف، ولم يُحتسب ضده أي ركلات جزاء طوال الموسم، ولم يتعرض لأي بطاقات حمراء.

ومن بين العوامل التي ساهمت في نجاح ليفركوزن، الانضباط والروح القتالية، حيث سجل الفريق 25 هدفًا في آخر 30 مباراة بعد الدقيقة 81، كما تميز بقلب الهزائم إلى تعادلات أو انتصارات في الدقائق الأخيرة.

وفي حين أن ألونسو يستحق الثناء على عمله، يجب التنويه أيضًا على المجهود المبذول بواسطة سيمون رولفيس، المدير الرياضي، الذي نجح في تشكيل فريق قوي قبل وصول ألونسو. 8 من بين أكثر 11 لاعبًا استخدمهم ألونسو هذا الموسم كانوا موجودين قبل توليه تدريب الفريق.

بفضل العمل الجماعي والقيادة المميزة من ألونسو، استطاع ليفركوزن أن يصل إلى مستويات جديدة، مع تطوير اللاعبين وتعزيز الانضباط داخل الفريق، ليصبح فريقًا قويًا في البوندسليجا.