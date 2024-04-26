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أحمد جودة - القاهرة - يحاول برشلونة إبرام صفقة مع بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية إسبانية.

تشافي يطالب لابورتا بضم نجم بايرن ميونخ

وبحسب برنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير، فإن برشلونة أجرى اتصالًا مع بايرن ميونخ الأسبوع الماضي لاستطلاع إمكانية التعاقد مع ليروي ساني في هذا الصيف.

لم يكشف البرنامج عن معلومات إضافية حول رد بايرن ميونخ، خاصة وأن عقد ساني الحالي ينتهي في غضون عام واحد، وهناك شائعات حول رغبته في الرحيل.

قد يؤثر المدرب الجديد الذي سيقود بايرن ميونخ خلفًا لتوماس توخيل على مسار المفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي البافاري.

من المحتمل أن يستفيد بايرن ميونخ من اهتمام برشلونة بساني، ليستخدمه كورقة رابحة للتعاقد مع أحد أهدافه في صفوف البارسا، وهما رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.