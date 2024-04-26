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أحمد جودة - القاهرة - يواجه أنسو فاتي، مهاجم برشلونة المعار إلى برايتون، مصيرًا غامضًا، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، عقب الخسارة 4-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

الغموض يحاوط مستقبل فاتي مع برايتون

صرح دي زيربي لصحيفة "ميرور" البريطانية قائلًا: "أنسو فاتي موهبة كبيرة، لكنني لا أعرف ما سيحدث بالنسبة لمستقبله".

وأضاف: "سأتحدث مع توني بلوم، المدير الرياضي، ومع فريق اكتشاف المواهب وفريق التعاقدات بالنادي، وبعدها سأناقش الأمر مع فاتي".

أنسو فاتي، البالغ من العمر 21 عامًا، يلعب معارًا مع برايتون حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه شهد تقليلًا في عدد مشاركاته مع الفريق مؤخرًا.

وشارك فاتي في 28 مباراة مع برايتون في جميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويرتبط المهاجم الإسباني الشاب بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2027، ما يجعل من مصيره مع برايتون موضوعًا يكتنفه الغموض.