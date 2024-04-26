نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية|فيشاجيس: 3 أندية تراقب وضع لونين مع ريال مدريد.. الصن: مانشستر يونايتد يرغب في ضم صخرة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 26-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

سيكون جناح كريستال بالاس الفرنسي مايكل أوليز، 22 عامًا، منفتحًا على الانتقال الصيفي إلى مانشستر يونايتد. (90 دقيقة)

مانشستر يونايتد واثق من أن عرضًا يتراوح بين 60-70 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا للتعاقد مع المدافع الإنجليزي جاراد برانثويت، 21 عامًا، قبل 30 يونيو، مما يسمح لإيفرتون بإدراج الرسوم في حسابات 2023-24 وتجنب أي خصم إضافي للنقاط. (الصن)

تم إبلاغ آرسنال ومانشستر سيتي أن نيوكاسل يونايتد سيستمع إلى عروض تزيد قيمتها عن 80 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط البرازيلي برونو جيماريش، 26 عامًا، هذا الصيف. (90 دقيقة)

سيكون الشرط الجزائي في عقد جيمارايش البالغ 100 مليون جنيه إسترليني ساريًا لمدة شهر واحد فقط، من أواخر مايو إلى أواخر يونيو. (فابريزيو رومانو)

يمكن أن يتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني ميغيل جوتيريز البالغ من العمر 22 عامًا من جيرونا، لكنهم يواجهون منافسة من أرسنال ووست هام. (جيفي مي سبورت)

يتتبع أرسنال أهدافًا متعددة في خط الوسط وسط مخاوف من أن صفقة ضم ريال سوسيداد ولاعب خط الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، 25 عامًا، قد تكون صعبة. (الصن)

يقول زوبيميندي إن التقارير التي تربطه ببعض الأندية الكبرى في أوروبا "مجرد شائعات" وإنه سعيد في ريال سوسيداد. (ماركا – بالإسبانية)

ستتم مراجعة موقف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو في نهاية الموسم، لكن معظم لاعبي فريق البلوز لا يريدون إقالته لأنهم يبحثون عن مزيد من الاستقرار في النادي. (معيار)

مانشستر يونايتد يستعد لبيع مارسيال

يستهدف مانشستر يونايتد قلب دفاع ولاعب وسط ومهاجمًا جديدًا في فترة الانتقالات الصيفية، مع وجود المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، 28 عامًا، من بين اللاعبين الذين لم يعدوا جزءًا من خطط النادي. (كرة القدم من الداخل)

من المرجح أن يوقع مدرب ولفرهامبتون غاري أونيل عقدًا جديدًا مع مولينو على الرغم من التقارير التي تربطه بوظيفة ليفربول. (جيفي مي سبورت)

يهتم أياكس بتعيين جراهام بوتر، المدير الفني السابق لتشيلسي وبرايتون، والموجود أيضًا في قائمة مانشستر يونايتد للبدائل المحتملة لإريك تين هاج. (وصي)

رفض بوتر العرض الأول من أياكس لأن الراتب المقترح لم يلبي توقعاته. (هيت بارول - بالهولندية)

3 أندية تراقب وضع لونين مع ريال مدريد

مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ مهتمون جميعًا بحارس مرمى ريال مدريد الأوكراني أندريه لونين، 25 عامًا. (فيشاجيس - بالإسبانية)

اتصلت كندا بمدير مانشستر يونايتد السابق أولي جونار سولسكاير ومدرب ليدز يونايتد السابق جيسي مارش بشأن قيادة المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026. (معيار)

انضم نابولي إلى السباق للتعاقد مع المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، 24 عامًا، من ليل. (كالتشيو ميركاتو – بالإيطالية)

يستعد نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم لجعل انتقال المهاجم الألماني دينيز أونداف البالغ من العمر 27 عامًا دائمًا بعد توقيعه على سبيل الإعارة من برايتون الصيف الماضي. (التسلل)

ويعد لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، 26 عامًا، أحد المرشحين الذين سيبيعهم برشلونة في الصيف، بينما يمكن للنادي الإسباني أيضًا بيع مدافع أوروجواي رونالد أروجو، 25 عامًا، والجناح البرازيلي رافينيا، 27 عامًا.