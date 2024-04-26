أحمد سليمان: لاعبي الزمالك جاهزون للقاء بطل غانا.. وسعداء بعودة المصابين

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة إن الإدارة وفرت كل الإمكانيات للفريق قبل مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد سليمان: لاعبي الزمالك جاهزون للقاء بطل غانا

وتابع سليمان قائلًا:" لدينا ثقة في جميع اللاعبين، والفريق جاهز للقاء بطل غانا، ومجلس الإدارة يدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة".

وأبدى أحمد سليمان سعادته بعودة اللاعبين المصابين لصفوف الفريق قبل المواجهة الحاسمة أمام بطل غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

