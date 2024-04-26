نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

ويطلق الحكم صافرة بداية مباراة الهلال ضد الفتح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الهلال المباراة وفي جعبته 77 نقطة محتلًا بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وتذاع مباراة الزعيم أمام ضيفه الفتح، عبر قناة SSC الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين، بتعليق عيسى الحربين ومحمد حسين، والمفتوحة بتعليق عبدالعزيز الزيد.