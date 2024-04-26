نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالواحد السيد: الأمور تسير داخل بعثة الزمالك في مدينة كوماسي الغانية بشكل مثالي.. وندرك أهمية مباراة دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي.

عبدالواحد السيد: الأمور تسير داخل بعثة الزمالك في مدينة كوماسي الغانية بشكل مثالي

وقال عبد الواحد السيد إن الأمور تسير داخل بعثة الفريق في مدينة كوماسي الغانية بشكل مثالي، والجميع يلتزم بالبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق.

وأضاف مدير الكرة قائلًا: "هناك حالة تركيز كبيرة داخل البعثة والجميع يعلم أهمية المباراة، وهناك رغبة ودوافع كبير لدى الجهاز الفني واللاعبين لحسم التأهل للمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية".

واختتم عبد الواحد السيد تصريحاته قائلًا:" هدفنا إسعاد الجماهير التي تساندنا في مصر باستمرار، بالإضافة إلى الجالية المصرية في غانا".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس، استعدادًا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

