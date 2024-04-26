نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر مجانا .. مباراة الأهلي ومازيمبي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر مجانا .. مباراة الأهلي ومازيمبي 2024

شاهد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر مجانا .. مباراة الأهلي ومازيمبي 2024.. يستعد عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 لمشاهدة مباراة هامة تجمع بين النادي الأهلي المصري ونظيره تي بي مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهل ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الأهلي يواجه مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا: كل ما تريد معرفته

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد تعادله دون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو.

يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحسم تأهله إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

في المقابل، يطمح مازيمبي في قلب النتيجة والتأهل للنهائي للمرة السادسة في تاريخه.

تُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية للأهلي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال إفريقيا بـ 12 لقبًا.

من المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا لمساندة الأهلي في سعيه لتحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية.

ننصحكم بمتابعة المباراة على إحدى القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم



يشدّ أنظار عشاق كرة القدم في مصر والقارة السمراء، مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي المصري ونظيره تي بي مازيمبي الكونغولي.

وتقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 10 مساءً: بتوقيت القاهرة (مصر)، ليبيا، السودان.

الساعة 9 مساءً: بتوقيت الكونغو.

الساعة 11 مساءً: بتوقيت السعودية، الأردن، الكويت، قطر.

الساعة 12 مساءً: بتوقيت الإمارات.

الساعة 9 مساءً: بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حظيت مباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، باهتمام كبير من قبل جماهير الكرة المصرية والأفريقية، نظرًا لأهمية هذه المباراة في تحديد الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة.

وتم نقل المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية، وذلك على النحو التالي:

• قنوات بي إن سبورت:

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورت إذاعة اللقاء عبر قناة بين سبورت 6 - Bein Sports HD 6.

تُعد بي إن سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم، وذلك لكونها تملك حق النقل الحصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

• قناة تايم سبورت:

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي مجانًا اليوم عبر بث قناة تايم سبورت الأرضية.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات عرب سات Bein Sports 6 HD 11054 27.5 E 30.5 E قناة تايم سبورت الأرضية UHF32 (رقمي) UHF9 (تماثلي) -

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي



شهد تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي 5 مواجهات كلها في دوري أبطال إفريقيا:

جاءت أولى المواجهات بين الأهلي وتي بي مازيمبي في عام 2002 في دور مجموعات دوري الأبطال، وفاز الأهلي بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، وتعادل الفريقان سلبيًا في مباراة الإياب.



والتقى الأهلي ومازيمبي في عام 2012 في دور مجموعات دوري الأبطال، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وخسر الأهلي بهدفين دون رد في مباراة الإياب.

وآخر تلك اللقاءات هو مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي وانتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال



يُتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد مازيمبي في دور إياب نصف نهائي البطولة الأفريقية كما يلي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- وسام أبوعلى.

قائمة الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

جاءت قائمة الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي: