نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصتان تؤهلان الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الأهلي مواجهة هامة أمام نظره مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يسعى الأهلي، لحجز مقعد في نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية، على حساب مازيمبي، بعدما حسم التعادل السلبي المباراة الأولى بينهما.

ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

يمتلك النادي الأهلي، فرصتين لحسم التأهل للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024 للموسم الحالي على حساب مازيمبي الكونجولي.

الأهلي ومازيمبي

الفرصة الأولى: تحقيق الفوز على مازيمبي بأي نتيجة، لضمان التأهل لمباراة النهائي بمجموع المباراتين.

الفرصة الثانية: انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، واللجوء إلى ركلات الترجيح، والذي يمنح للأهلي فرصة للوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي

تنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وكان من المقرر أن تقام أحداث المباراة في التاسعة مساء، لكن تغيير التوقيت أدى إلى تأخير انطلاق اللقاء ليبدأ في العاشرة من مساء الجمعة.