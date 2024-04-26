توت عنخ آمون يتوج بطلًا للدوري الممتاز للكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق توت عنخ آمون في تحقيق لقب بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وجاء ذلك بعدما فاز اليوم بنتيجة ساحقة على نظيره بيراميدز بنتيجة 8-0 ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ليتوج توت عنخ آمون بطلًا لدوري كرة القدم النسائية للمرة الأولى في تاريخه.

و يقود توت عنخ آمون فنيًا احمد رمضان المدير الفني لتوت عنخ آمون ويعاونه عزة أبو الخير مدرب عام للفريق، ومدير الكرة مريم هشام.

ويتصدر توت عنخ آمون ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية برصيد 82 نقطة، وحقق فارق أهداف 177 هدف كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في الدوري لموسم 2023-2024

و فاز توت عنخ آمون في 27 مباراة من أصل 28 وتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي هزيمة، ويتبقى مبارتين على ختام الدوري.