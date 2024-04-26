عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة مازيمبي مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد مازيمبي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي ضد مازيمبي، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو، وسام أبو علي، أحمد عبدالقادر

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي على استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو، السبت الماضي.