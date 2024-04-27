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أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي أمام مازيمبي وذلك ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي إلى النهائي الخامس على التوالي بعد ثلاثية مازيمبي

واستطاع الأهلي عبور عقبة مازيمبي بعد الفوز بثلاثية نظيفة ليضمن التأهل لدور النهائي.



وحكم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة على الرغم من ظهور الأهلي بشكل جيد وامتلاكه الفرص لكن غابت اللمسة الأخيرة أمام تألق حارس مرمى الفريق الكونغولي أليو فاتي.

وفي الشوط الثاني سجل هدف الأهلي الأول محمد عبد المنعم بعد ضربة رأس ذهبية في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني

وأضاف وسام أبوعلي هدفه الأفريقي الأول بعد تمريرة من علي معلول ليعزز التقدم في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

واختتم أكرم توفيق الهدف الثالث في الاوقات الاخيرة ليضمن العبور لملاقاة الترجي.

وجاء تشكيل الأهلي في هذه المواجهة كالاتي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي