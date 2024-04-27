نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضياع البوندسليجا.. بايرن يستعد لصفقة قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح أولي هونيس، عضو المجلس الإشرافي في نادي بايرن ميونخ والرئيس السابق للنادي، إلى إمكانية التعاقد مع لاعب ألماني مقابل 100 مليون يورو، بعدما كسر النادي البافاري حاجز الـ100 مليون لأول مرة في تاريخه الصيف الماضي، عندما وقع مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير.

بايرن يستعد لصفقة قياسية جديدة

عندما سُئل هونيس عن احتمال التعاقد مع فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، خلال مقابلة مع صحيفة "Frankfurter Allgemeine" الألمانية، قال: "يمكننا إنفاق 100 مليون يورو مرة واحدة من أجل هاري كين.. ربما نفعل ذلك مرة أخرى من أجل لاعب ألماني، ولكن ليس 4 أو 5 مرات".

يدخل بايرن ميونخ في منافسة مع بعض أكبر أندية أوروبا، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

ووفقًا للصحفي فلوريان بليتينبيرج من شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن عائلة فيرتز ترحب بفكرة انتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ، حيث يمكن أن تكون هذه الخطوة تمهيدًا لانتقاله لاحقًا إلى أحد الأندية الكبرى خارج ألمانيا.

يخطط بايرن ميونخ للتعاقد مع فيرتز في صيف 2025، حيث من المتوقع أن يبقى اللاعب مع ليفركوزن لموسم آخر على الأقل قبل الانتقال إلى بايرن.