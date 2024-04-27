عاجل.. برشلونة يصدم باريس سان جيرمان بقرار مثير

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة في تحصين لاعبه الشاب لامين يامال من اهتمام باريس سان جيرمان، الذي يسعى لجلبه إلى ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.

برشلونة يصدم باريس سان جيرمان بقرار مثير

يبحث النادي الفرنسي عن نجم جديد ليحل محل كيليان مبابي، المتوقع رحيله بعد انتهاء عقده في يونيو/ حزيران القادم.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لدفع 200 مليون يورو للتعاقد مع الدولي الإسباني، لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن برشلونة ليس لديه أي نية للنظر في العرض المزعوم، حيث يهدف إلى الاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 16 عامًا.

أفادت الصحيفة أن جورجي مينديز، وكيل لامين يامال، وصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، حاملًا رسالة من النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان.

وتهدف الرسالة إلى توضيح موقف برشلونة بشأن يامال، حيث جاء في الرسالة: "لامين يامال ليس للبيع".

يُعتبر جورجي مينديز وكيلًا لبعض لاعبي باريس سان جيرمان، مثل فيتينيا وماركو أسينسيو، مما يمنحه علاقة وثيقة بالإدارة الحالية للنادي الفرنسي.

الجدير بالذكر أن مينديز كان الوكيل السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن ينهي الأخير شراكته مع مينديز بعد نحو 20 عامًا من التعاون.