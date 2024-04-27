نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مصيدة التعادل الإيجابي أمام نظيره نادي وست هام يونايتد في مباراة قوية أقيمت على ملعب لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة.

وتعادل ليفربول مع وست هام بهدفين لمثلهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

نتيجة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وأحرز جارود بوين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام أولى أهداف فريقه بمساعدة من محمد قدس في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين عدل روبرتسون النتيجة بإحراز هدف التعادل بمساعدة لويس دياز.

وعزز توماش سوتشيك بهدف جديد لصالح ليفربول في مرماه وذلك في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة.

وعدل مايكل أنتونيو النتيجة بإحراز هدف التعادل لصالح وست هام في الدقيقة السابعة والسبعون.

ترتيب ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 75 في المركز الثالث ووصل وست هام إلى النقطة 49 في المركز الثامن.