نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من المدير الفني لمنتخب مصر إلى ليفربول.. خطايا محمد صلاح تتصدر المشهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، في أزمة جديدة بعد الصدام الأخير الذي نقلته كاميرات التليفزيون البريطاني، خلال مواجهة ليفربول ووست هام بالبريميرليج.

وانتهت تلك المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين بهدفين لكل فريق.

وشهدت هذه المباراة حدث لأول مرة بعد صدام كبير نشب بين محمد صلاح نجم الفريق أثناء وقوفه على الخط للمشاركة في المباراة بعد تلقي هدف ثاني في شباكهم.

- أزمات صلاح تتوالى

وظهر صلاح وهو يتحدث مع مديره الفني بشكل غير لائق وغضب جدا وهذا الأمر الذي أثار دهشة الجميع في ظل العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الثنائي.

ولم تعد تلك الأزمة هي الأولى في مسيرة صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وكان صدام حسام حسن وصلاح بسبب بعد التصريحات التي نالت من اللاعب عقب تركه معسكر الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، وعودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه، دون النظر للمصلحة العامة للمنتخب، كما كان إبراهيم حسن من أول المعارضين لترك شارة قيادة الفراعنة لصلاح دون النظر إلى الأقدامية.

وما زاد الأمر نارا، هو رفض صلاح المشاركة مع الفراعنة في البطولة الودية الأخيرة بالعاصمة الإدارية والتي شارك بها كل من نيوزيلندا وكرواتيا وتونس.

كل محولات التؤام باتت بالفشل للوصول إلى صلاح هاتفيا لحل الأزمة، لتستمر الأزمة بين الطرفين والتي قد تشهد ابتعاد نجم ليفربول عن معسكر منتخب مصر القادم إذا بقى الأمر كما هو عليه.