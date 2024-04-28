نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يواصل سلسلة "اللاهزيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل باير ليفركوزن سلسلة "اللاهزيمة"، بتعادله اليوم السبت أمام شتوتغارت 2-2، في الرمق الأخير من المباراة التي أقيمت في إطار الجولة 31 من الدوري الألماني.

تقدم لاعب الوسط كريس فيهريش لشتوتغارت (ق47) من المباراة، وأضاف دينيز أونداف الهدف الثاني للفريق (ق56)، بينما قلص المهاجم المغربي أمين عدلي الفارق لصالح ليفركوزن (ق61).



وأدرك لاعب الوسط روبرت أندريش هدف التعادل للفريق (ق90+6).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفركوزن إلى 81 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد شتوتغارت إلى 64 نقطة في المركز الثالث.

وكان ليفركوزن توج رسميًا بالبطولة قبل 5 جولات من النهاية.