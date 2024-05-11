الرياضة

جدول ترتيب دوري روشن بعد هزيمة الاتحاد من الاتفاق

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أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر ويقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب دوري روشن بعد هزيمة الاتحاد من الاتفاق بنتيجة 5/0 اليوم الجمعة الموافق 10 مايو الحالي.

جدول ترتيب دوري روشن

1- الهلال 86 نقطة

2- النصر 77 نقطة

3- 55 نقطة

4- التعاون 52 نقطة

5- الاتحاد 50 نقطة

6- الاتفاق 44 نقطة

7- الفتح 42 نقطة

8- الفيحاء 42 نقطة

9- الشباب 41 نقطة

10- ضمك 39 نقطة

11- الخليج 36 نقطة

12- الوحدة 35 نقطة

13- الرائد 31 نقطة

14- الرياض 30 نقطة

15- أبها 29 نقطة

16- الأخدود 28 نقطة

17- الطائي 27 نقطة

18- الحزم 20 نقطة

هدافي دوري روشن

1- كريستيانو رونالدو 33 هدف
2- ميتروفيتش 24 هدف
3- عبدالرزاق حمدلله 19 هدف
4- فاشيون ساكالا 17 هدف
5- تاليسكا 16 هدف

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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