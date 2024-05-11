نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن بعد هزيمة الاتحاد من الاتفاق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر ويقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب دوري روشن بعد هزيمة الاتحاد من الاتفاق بنتيجة 5/0 اليوم الجمعة الموافق 10 مايو الحالي.
جدول ترتيب دوري روشن
1- الهلال 86 نقطة
2- النصر 77 نقطة
3- الأهلي 55 نقطة
4- التعاون 52 نقطة
5- الاتحاد 50 نقطة
6- الاتفاق 44 نقطة
7- الفتح 42 نقطة
8- الفيحاء 42 نقطة
9- الشباب 41 نقطة
10- ضمك 39 نقطة
11- الخليج 36 نقطة
12- الوحدة 35 نقطة
13- الرائد 31 نقطة
14- الرياض 30 نقطة
15- أبها 29 نقطة
16- الأخدود 28 نقطة
17- الطائي 27 نقطة
18- الحزم 20 نقطة
هدافي دوري روشن
1- كريستيانو رونالدو 33 هدف
2- ميتروفيتش 24 هدف
3- عبدالرزاق حمدلله 19 هدف
4- فاشيون ساكالا 17 هدف
5- تاليسكا 16 هدف