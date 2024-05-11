أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر ويقدم لكم “دوت الخليج الرياضي” جدول ترتيب دوري روشن بعد هزيمة الاتحاد من الاتفاق بنتيجة 5/0 اليوم الجمعة الموافق 10 مايو الحالي.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012