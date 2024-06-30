نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى مفاجأت الموسم.. صفقة من برشلونة تقتحم مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العمل على تدعيم جميع الألعاب داخل القلعة الحمراء سواء الفردية أو الجماعية، لمواصلة التطوير والتتويج بالبطولات في مختلف الألعاب الرياضية.

وأعلنت إدارة الأهلي تكوين الفريق النسائي الجديد لكرة القدم، لبدء المشاركة في البطولات بداية من الموسم القادم.

- الأهلي يفاوض سارة إسماعيل

وكشفت التقارير الصحفية، وجود مفاوضات بين مسؤولي النادي الأهلي، للحصول على خدمات، سارة إسماعيل سلجادو، نجمة برشلونة الإسباني السابق، ونادي إنيكويلادوريس الإسباني للسيدات، لتدعيم صفوف الفريق للمرة الأولى الموسم المقبل.

وتابعت التقارير، أن المفاوضات بين الطرفين تسير بنجاح كبير في الفترة الأخيرة، والصفقة اقتربت من الانتهاء.

على جانب آخر، تلعب سارة الشهيرة بسلجادو، في مركزي المهاجم الصريح الجناح الأيمن الأيسر والمهاجم، وسبق أن مثلت العديد من الأندية الأوروبية مثل، ريبول وإسبنيول، وبرشلونة وسرقسطة وإنيكويلادوريس الإسباني.

