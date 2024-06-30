نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رحيل ثلاثي برشلونة وريال مدريد يستغل نجم يورو 2024 لضم صفقة جديدة و4 عروض لنجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رحيل ثلاثي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، عدم استمرار المدافعين جواو كانسيلو، وماركوس ألونسو، والمهاجم جواو فيليكس، في صفوف الفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء عقودهم في 30 يونيو.

انضم الظهير الإسباني كانسيلو إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من تشيلسي، بينما لعب الثنائي البرتغالي فيليكس وألونسو مع الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي تواليًا.

وخلال موسميه مع برشلونة، لعب ألونسو، الذي سيبلغ 34 عامًا في ديسمبر (كانون الأول)، 45 مباراة رسمية، وسجل 3 أهداف، وساهم في الفوز بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-2023، تحت قيادة المدرب السابق تشافي هرنانديز.

ومن جانبه سجل جواو فيليكس 10 أهداف في 44 مباراة خلال الموسم الماضي، بينما سجل كانسيلو 4 أهداف في 42 مباراة في جميع المسابقات.

ريال مدريد يستغل نجم يورو 2024 لضم صفقة جديدة

يكثف نادي ريال مدريد جهوده خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة جديدة لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية فترة الإعداد للموسم المقبل 2024/2025.

حاليًا، نجح ريال مدريد في ضم كيليان مبابي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن هناك لاعبًا آخر قد ينضم قبل 15 يوليو. تنطلق فترة الإعداد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ذلك التاريخ، وتطمح الإدارة إلى تعزيز الفريق بمدافع جديد بعد رحيل ناتشو إلى القادسية في الدوري السعودي.

الأعين في ريال مدريد تركز الآن على مدافع ليل، ليني يورو، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يتميز بطوله الفارع.

يسعى النادي الإسباني لحسم الصفقة قبل بدء فترة الإعداد، وحدد مبلغ 40 مليون يورو كحد أقصى للتعاقد معه، مع إمكانية إضافة مبلغ متغير، لكن المشكلة تكمن في أن ليل يطالب بـ70 مليون يورو.

4 عروض لنجم الأهلي

تلقى العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروض محلية وخارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد المواسم الأخيرة التي شهدت تألق واضح وحصد العديد من الألقاب القارية.

وتستعد كتيبة الفارس الأحمر، للمشاركة في الموسم القادم بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، والتي سوف تضم 32 فريق.

ورحل في الأيام الماضية، الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي بعد انتهاء عقده رسميا مع الفريق.

وذكر موقع le360 المغربي، أن المغربي رضا سليم نحم الأهلي، تلقى مؤخرا أكثر من أربعة عروض خارجية أبرزها من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب، بجانب تأكيدات من وكيل اللاعب بوجود مفاوضات من بعض الأندية الأوروبية في دوريات مختلفة.

وتابع، أن السويسري مارسيل كولر مدرب فريق الاهلي، لا يرفض رحيل اللاعب هذا الصيف، ولكن شرط وجود عرضا ماليا مناسبا، وضم بديل أجنبي له.