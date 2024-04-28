محمد صلاح: متفائل بمباراة العودة أمام دريمز.. والزمالك تاريخه كبير

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أحمد جودة - القاهرة - طالب محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، لاعبي الأبيض بالتركيز في مباراتهم أمام دريمز الغاني، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني، مساء اليوم الأحد، على ملعب بابا يارا، في إطار منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري 2023-2024.

محمد صلاح: مباراة الزمالك ودريمز صعبة

قال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، على قناة المحور: "متفائل بمباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، ولكن اسم الزمالك وتاريخه كبير".

وتابع: "جماهير الزمالك تستحق الفرح، ولو قام اللاعبين بالتفكير في الجمهور سيعودون بالانتصار من غانا".

وأكمل: "اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، وهو ما تعكسه تصريحاتهم خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، ولا بد وأن يضع جوميز التشكيل الأمثل الذي يعرفه الجميع".

وأتم: "قادرون على التأهل من غانا، وهناك روح وإصرار كبير من الجميع داخل الزمالك على التأهل لنهائي الكونفدرالية".