نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات أستون فيلا المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان فريق أستون فيلا تعادل أمام نظيره فريق تشيلسي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بهدفين مقابل هدفين.

وإليكم مواعيد مباريات فريق أستون فيلا المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم:-

برايتون 5 مايو

ليفربول 13 مايو

كريستال بالاس 19 مايو

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 67 نقطة.