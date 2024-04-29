نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات إنتر ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز إنتر ميلان على تورينو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيبي مياتزا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.



واصل إنتر ميلان احتلاله لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 89 نقطة بينما يتجمد رصيد تورينو عند النقطة 46 في المركز العاشر.



اكتست شوارع مدينة ميلان الإيطالية بجماهير إنتر ميلان الذي احتفل بلقب الدوري الإيطالي بعدما حققه في الجولة الماضية وذلك بعد تحقيق فوز جديد أمام تورينو.



واستقل نجوم إنتر ميلان بقيادة مديرهم الفني سيموني إنزاجي حافلة تجوب شوارع المدينة الإيطالية وسط تواجد كبير من الجماهير بعدما حقق إنتر ميلان لقب الكالتشيو رقم 20 في مسيرته.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات إنتر ميلان في الكالتشيو..



- السبت 4 مايو 2024: إنتر ميلان وساسولو الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- الأحد 12 مايو 2024: إنتر ميلان وفروسينوني

- الأحد 19 مايو 2024: إنتر ميلان ولاتسيو

- الأحد 26 مايو 2024: هيلاس فيرونا وانتر ميلان