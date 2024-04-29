نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. أول الراحلين عن برشلونة هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن اللاعب الذي يخطط مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في التخلي عنه خلال الفترة المُقبلة.

ويحاول برشلونة القيام بطفرة في الفريق من خلال التخلي عن اللاعبين الذين لا يشكلون أي أهمية داخله والحفاظ على باقي اللاعبين الذين يمثلون أهمية كُبرى في صفوف الفريق.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية، أن برشلونة قرر التخلي عن خدمات أنسو فاتي نجم الفريق سابقًا بشكل نهائي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ولم يفكر برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق في الحفاظ على خدمات فاتي المعار إلى برايتون الإنجليزي من جديد بل قرر إخراجه من حساباته نهائيًا.

وتراجع مستوى فاتي خلال الفترة الأخيرة نتيجة للإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب والتي أثرت على أدائه في الملعب.

