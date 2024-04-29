نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. اكسبريس: مرشح جديد لتدريب اليونايتد وديلي ميل تكشف كواليس جديدة بين صلاح وكلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 29-4-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

إكسبريس توخيل مرشح لمانشستر يونايتد

أفادت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يُبدي اهتمامًا بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتولي قيادة "الشياطين الحمر".

ووفقًا للصحيفة، فإن مانشستر يونايتد يدرس إمكانية إنهاء التعاقد مع المدرب الحالي إيريك تين هاج بسبب النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق هذا الموسم.

وبالتالي، فإن النادي قد يتجه نحو التعاقد مع توماس توخيل لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل، على أمل تحقيق نتائج أفضل.

ديلي ميل: كواليس جديدة بين صلاح وكلوب

كشفت الصحيفة تفاصيل جديدة حول الأزمة بين محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، ويورجن كلوب، المدير الفني للفريق، والتي نشأت على خلفية مباراة ليفربول ووست هام.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر فيه يورجن كلوب وهو يتجاهل محمد صلاح، بينما كان يحيي لاعبيه ولاعبي وست هام. ويبدو أن هذا التجاهل كان السبب في تصاعد التوتر بينهما.

وشهدت مباراة وست هام وليفربول توترًا على خط التماس قبل دخول محمد صلاح إلى الملعب، حيث حدثت مشادة بين اللاعب الدولي المصري ومدربه، مما أضاف مزيدًا من الجدل بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي يثني على أنشيلوتي

أثنى المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، متذكرًا الفترة التي قضياها معًا في بايرن ميونخ بين عامي 2016 و2017.

وقال ليفاندوفسكي: "يمكنك أن ترى كيف يتبعه اللاعبون في ريال مدريد بشكل أعمى.. إنه شخص رائع، وقد منحني شعورًا خاصًا، ليس فقط بالثقة في نفسي، بل بأنني أستطيع تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرتي".

تحت قيادة أنشيلوتي في بايرن ميونخ، سجل ليفاندوفسكي 54 هدفًا في 57 مباراة رسمية، إلى جانب تقديم 15 تمريرة حاسمة، ما يعكس تأثير المدرب على أداء اللاعب ونجاحه.