نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ ينشد الفوز أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتطلع فريق بايرن ميونخ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عندما يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفًا على الريال في مباراة الإياب التي تقام بعد أسبوع من الآن، خاصة وأن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذا البطولة لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.



وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علمًا بأن بايرن ودع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013-2014 و2017-2018، وكان بايرن نجح في التأهل في أربع من أول خمس مواجهات جمعتهما بهذا الدور.

وهذه هي المرة الحادية والعشرين التي يتأهل فيها بايرن ميونخ للدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتفوق عليه فقط فريق الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

وكان الفريقان تمكنا من إقصاء فريقين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في دور الثمانية، حيث تغلب بايرن ميونخ على آرسنال 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الريال على مانشستر سيتي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.

ويأمل مدرب بايرن توماس توخيل في الفوز على الريال ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب البطولة خاصة وأنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم، ويريد أن يترك ذكرى جيدة للجماهير قبل رحيله، خاصة وأنه قاد بايرن للتأهل للدور قبل لنهائي للمرة الأولى منذ عام 2020.



ويمكن لتوخيل أن يعتمد على ألفونسو ديفيز في تشكيلة الفريق، حيث غاب عن مباراة آرسنال الأخيرة بسبب الإيقاف، ولكن تحوم الشكوك حول مشاركة كونراد لايمر لإصابة في الكاحل، وماتيس دي ليخت لإصابة في الركبة.

ولاتزال الشكوك تحوم حول مشاركة جمال موسيالا، الذي غاب عن مواجهة إينتراخت فرانكفورت الأخيرة بسبب مشكلة في الأوتار، فيما يمكن أن يغيب ليروي ساني عن اللقاء، في حين يستمر غياب كينغسلي كومان عن بايرن بسبب الإصابة.

في المقابل، يعرف الريال، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كيفية الفوز بمثل هذه اللقاءت الكبرى حيث أنه يحمل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 14 لقبًا.

ويأمل أنشيلوتي في قيادة الفريق نحو التتويج باللقب من أجل إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لا سيما وأن الفريق بات قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يكون جود بيلينغهام جاهزًا لقيادة هجوم الريال، بعد أن غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال سوسييداد بسبب مشكلة في المعدة، كما يتوقع أن يكون رودريغو جاهزًا لخوض اللقاء.

ومن المقرر أن يفتقد الريال لجهود داني كارفاخال بسبب الإيقاف، وينتظر أن يدفع أنشيلوتي بلوكاس فاسكيز بدلًا منه.