نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من قائد الإسماعيلي بشأن إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صبحى حارس مرمى نادى الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن ما يحدث داخل قلعة الدراويش مقصود من تراجع نتائج والإبتعاد عن المنافسة على تحقيق البطولات وهذا فى ظل الأزمات المالية من قبل مجالس الإدارات السابقة.

تصريحات محمد صبحي

وأضاف محمد صبحى خلال تصريحات إذاعية: لا بد من بيع نجوم فريق الإسماعيلي بسبب توفير سيولة مادية والإلتزام بعقود اللاعبين الآخرين.

وتابع: إيهاب جلال قادر على بناء جيل جديد لنادى الإسماعيلي من أبناء النادى.

وأشار: أحمد عادل عبد المنعم يقدم مستويات عالية مع نادى الإسماعيلي وهذا ظهر فى مباريات الفريق السابقه.

