نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف آخر خطوة في تجديد علي معلول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن هناك تطورات جديدة بشأن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ظل تألقه مع الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتألق التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق النادي الاهلي مع القلعة الحمراء في الفترة الاخيرة خاصة في لقاء مازيمبي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

أخر خطوة في تجديد علي معلول مع الأهلي

وقال الاعلامي شوبير ان المفاوضات في الأهلي مع علي معلول مستمرة لكن لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأوضح شوبير ان المفاوضات بين الأهلي وعلي معلول تسير بشكل جيد وقد تشهد الفترة القادمة تطورات جديدة.

