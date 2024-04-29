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أحمد جودة - القاهرة - قرر مدير الكرة في فريق النادي الأهلي، خالد بيبو، فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه علي محمد مجدي أفشة لاعب وسط القلعة الحمراء.

جاءت العقوبة بسبب الاعتراض غير اللائق من اللاعب، خاصة أن المدير الفني كولر اشتكى من الطريقة التي تحدث بها أفشة بعد مباراة مازيمبي.

واعترض اللاعب على عدم مشاركته أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

مفاجأة.. تغريم نجم الأهلي 100 ألف جنيه لهذا السبب

وقام النادي الأهلي بخصم 10 ٪ من مستحقات محمد مجدي افشة بسبب انفعاله داخل أوضة اللبس بعد مباراة مازيمبي.

وهدد بيبو محمد مجدي أفشة بمضاعفة العقوبة وتغليظها حال تكرر الأمر مرة أخرى من اللاعب.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد، بعدما تعادل في مباراة الذهاب دون أهداف.