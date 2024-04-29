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أحمد جودة - القاهرة - كشف ​أرسين فينجر​، المدرب الفرنسي السابق، عن توقعاته بخصوص فريقه المرشح للفوز بلقب ​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم.

وأكد فينجر في تصريحات نُشرت في صحيفة "لوباريزيان" أن ​باريس سان جيرمان​ يمتلك فرصة كبيرة للتتويج باللقب هذا العام، مشيرًا إلى أنهم يجب أن يسعوا للفوز في مواجهتهم ضد ​بوروسيا دورتموند​ في نصف النهائي.

أرسين فينجر يرشح باريس سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال

وأضاف أن لاعبي باريس سان جيرمان، بقيادة ​كيليان مبابي​، يتمتعون بالإمكانيات اللازمة للتفوق على بوروسيا دورتموند والتأهل إلى المباراة النهائية.

يُذكر أن باريس سان جيرمان تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب ​برشلونة​، بينما فاز بوروسيا دورتموند على ​أتلتيكو مدريد​ للتأهل إلى هذا الدور.