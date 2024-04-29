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أحمد جودة - القاهرة - كشف أرسين فينجر، المدرب الفرنسي السابق، عن توقعاته بخصوص فريقه المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأكد فينجر في تصريحات نُشرت في صحيفة "لوباريزيان" أن باريس سان جيرمان يمتلك فرصة كبيرة للتتويج باللقب هذا العام، مشيرًا إلى أنهم يجب أن يسعوا للفوز في مواجهتهم ضد بوروسيا دورتموند في نصف النهائي.
أرسين فينجر يرشح باريس سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال
وأضاف أن لاعبي باريس سان جيرمان، بقيادة كيليان مبابي، يتمتعون بالإمكانيات اللازمة للتفوق على بوروسيا دورتموند والتأهل إلى المباراة النهائية.
يُذكر أن باريس سان جيرمان تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب برشلونة، بينما فاز بوروسيا دورتموند على أتلتيكو مدريد للتأهل إلى هذا الدور.