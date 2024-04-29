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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف حصول ريال مدريد على خدمات الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يدرس التراجع عن هذه الصفقة

وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني بأن ريال مدريد قد يتراجع عن التعاقد مع ألفونسو ديفيز خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال الموقع الإسباني بأن بايرن ميونخ لا يريد ترك ديفيز بأقل من 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي يراه الفريق الملكي مرتفعا على لاعب سينتهي تعاقده في صيف 2025.



وأوضح الموقع بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يؤجل تعاقد الفريق الملكي مع ديفيز حتي صيف 2025، حيث يمكنه الحصول على ديفيز في صفقة انتقال حر.