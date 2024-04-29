نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يفوز على لاڤيينا ويضع قدمًا في الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يفوز علً لاڤيينا ويضع قدماً في الممتاز

أنتزع فريق غزل المحلة فوزًا مثيرًا على لاڤيينا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة في الجولة قبل الأخيرة للدور الثاني بدوري المحترفين "مرحلة الصعود"

جاءت بداية اللقاء سريعة وحماسية واستطاع لاڤيينا التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى براسية اللاعب "يوسف فهيد" مستغلًا تقدم حارس المحلة "محمود الحضري" خارج مرماه، واستطاع اللاعب "خالد الأخميمي" إحراز هدف التعادل من ضربة رأسية من متابعة لعرضية "محمد جابر" وذلك في الدقيقة الثامنة عشرة، بعدها واصل غزل المحلة ضغطه على لاڤيينا في ظل تراجع الفريق الضيف لمنتصف ملعبه.

الشوط الثاني شهد ضغط واستحواذ من جانب الفريق المحلاوي قابل ذلك دفاع مكثف من لاڤيينا إلى أن استطاع اللاعب "بسام وليد" إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (63) من تسديدة أرضية على يسار "كاميني" حارس لاڤيينا، وأهدر مهاجموا غزل المحلة عدة فرص محققة للتهديف خاصة تسديدة أحمد رفعت التي علت العارضة وتسديدة "عبده يحيى" التي مرت بجوار القائم الأيمن.

هذا الفوز رفع رصيد غزل المحلة للنقطة (49) في المركز الثاني ويقترب بشدة من الصعود للدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد لاڤيينا عند النقطة (45) في المركز الخامس.

خاض غزل المحلة اللقاء بتشكيل مكون من محمود جمال الحضري - عمرو الجزار - أحمد كاستلو - عبد الرحيم عموري - ويحيى زكريا - محمود عبدالعزيز - بسام وليد - أحمد رفعت - خالد الأخميمي - محمد جابر - عبده يحيى

فيا خاض لاڤيينا اللقاء بتشكيل مكون من كاميني - محمد جبس - محمود الحلواني - خالد شيفو - علاء سلامة - قاسم ربيع - آحمد سكولز - أحمد أشرف - أيدادمولا - يوسف فهيد - حازم أبو سنة