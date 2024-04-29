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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق فالنسيا مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

تشافي يعلن تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء تشكيل تشافي لهذه المباراة كالآتي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أوراخو، ب أو كوبارسي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: أندرياس كريستنسن، إلكاي جوندوجان، فيرمين.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

