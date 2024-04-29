أنس جابر إلى ربع نهائي دورة مدريد للتنس
تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا الى ربع نهائي دورة مدريد للتنس بفوزها على اللاتفية يلينا أوستابنكو العاشرة بمجموعتين دون رد، يوم الاثنين.
ونجحت أنس جابر في حسم المباراة بمجموعتين دون رد بواقع (6-0) و(6-4) وذلك في غضون ساعة وسبع دقائق.
وحققت أنس (29 عاما)، فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة 26 عاما.
وتنتظر التونسية في الدور ربع النهائي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأمريكيتين كوكو غوف وماديسون كيز.
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