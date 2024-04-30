نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام يكشف كواليس جلسة محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين عقب مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي تحدث مع اللاعبين على أهمية مباراة الترجي التونسي وطالبهم بالالتزام بالفترة المقبلة، وعدم التجاوز داخل غرف الملابس".

وأضاف أمير هشام: "الشناوي أكد للاعبين أنه باقي على الحلم خطوتين فقط بمباراتي النهائي، وطالبهم بعدم الانشغال بأي شئ سوى تحقيق اللقب القاري".