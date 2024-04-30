الرياضة

أمير هشام يكشف كواليس جلسة محمد الشناوي مع لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع اللاعبين عقب مواجهة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشناوي تحدث مع اللاعبين على أهمية مباراة الترجي التونسي وطالبهم بالالتزام بالفترة المقبلة، وعدم التجاوز داخل غرف الملابس".

وأضاف أمير هشام: "الشناوي أكد للاعبين أنه باقي على الحلم خطوتين فقط بمباراتي النهائي، وطالبهم بعدم الانشغال بأي شئ سوى تحقيق اللقب القاري".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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