نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حكم مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.



بايرن ميونخ يستضيف ريال مدريد على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أسبوع من تكرار المواجهة إيابًا في "سانتياجو بيرنابيو".

الاتحاد الأوروبي قرر تعيين طاقم تحكيم فرنسي، لإدارة المباراة التي ستجمع بين الفريقين للمرة الأولى منذ 6 سنوات، عندما خسر العملاق البافاري 4-3 بنتيجة المباراتين في نصف نهائي البطولة.

وسيدير المباراة، الدولي الفرنسي، كليمون توربين، ويعاونه في الملعب نيكولاس دانوس وبنيامين باجيس، بينما سيكون السويسري ساندرو شاريرحكمًا رابعًا.

وسيتواجد في غرفة الفار، الفرنسي جيروم بريسارد، ويساعده ويلي ديلاجود.

وستكون هذه المباراة الأولى التي يديرها توربين لـ بايرن ميونخ هذا الموسم، منذ أن كان شاهدًا على التعادل مع مانشستر سيتي في ربع نهائي النسخة الماضية.



وعلى الجانب الآخر ستكون هذه هي المباراة الثانية لـ ريال مدريد هذا الموسم التي يديرها كليمون توربين، حيث كان حكمًا لمباراة النادي الملكي أمام نابولي بدور المجموعات وفاز بها الفريق 3-2.

تاريخيًا، أدار توربين 6 مباريات لـ ريال مدريد، فاز بهم جميعًا، بينما بايرن ميونخ في 8 مباريات فاز بـ5 وتعادل 3 تحت قيادة الفرنسي.