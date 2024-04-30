نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ⚽ جاري الآن بدون تقطيع {0-0}- بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم فى نصف نهائى كأس خادم الحرمين "رابط سريع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدون تقطيع ⚽ ⚽ (0-0) ✔️⚽✅ستكون مباراة الهلال والاتحاد، اليوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2024، في نصف نهائي كأس الملك، هي سابع مباراة بين الفريقين في موسم 2023/ 2024.

نتائج مباراة الهلال والاتحاد قبل مواجهة اليوم



وتُقام المباراة بين الفريقين للمرة السابعة في الموسم الحالي، حيث تقابلا من قبل في 6 مباريات جاءت نتائجها كالتالي: “فاز الأزرق على العميد في ربع نهائي البطولة العربية في أغسطس الماضي بنتيجة 3- 1، ثم فاز الهلال على الاتحاد في سبتمبر الماضي في الجولة الخامسة من دوري روشن بنتيجة 4- 3، وفاز الهلال للمرة الثالثة على الاتحاد في الموسم الحالي بنتيجة 3- 1 في الأول من مارس الماضي في الجولة الـ22 من دوري روشن”.

ثم فاز الهلال بلقب كأس الدرعية لـ السوبر السعودي يوم 11 إبريل الجاري على حساب العميد في الإمارات برباعية لهدف.

ويدخل الفريقان مباراة الغد بشعار مصالحة الجماهير، حيث يريد الاتحاد التأهل للنهائي والفوز بكأس الملك تعويضًا عن فقدان فرصة المنافسة على لقب دوري روشن بجانب الإقصاء من بطولة السوبر السعودي وخسارة اللقب في المباراة النهائية، أما الهلال فيملك دافع التأهل للنهائي لتعويض جماهيره عن الإقصاء من دوري أبطال آسيا على يد فريق العين الإماراتي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

المباراة تنطلق بينهما غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة كما تنقل المباراة على قناة SSC.

وسيواجه الفائز منهما، الفائز من مباراة النصر والخليج في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في موعد سيحدد لاحقًا.

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين



وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد الثلاثاء، الموافق 30 من شهر أبريل الجاري، ليكون هو موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم 2023/2024.



الهلال والاتحاد



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين



وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC1 HD بتعليق المخضرم فارس عوض.