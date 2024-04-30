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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضم الثنائي أليو ديانج وياسر إبراهيم إلى قائمة الفريق الأحمر في مباراة الغد أمام الإسماعيلي.

كولر يستبعد ثنائي الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

وعلى الرغم من تعافي الثنائي من الإصابة التي أبعدتهم عن الفريق خلال الفترة الماضية وعودتهما للمشاركة في التدريبات الجماعية إلا أن المدرب السويسري فضل عدم ضمهما لقائمة مباراة الغد أمام الإسماعيلي.

وجاء قرار كولر بعدم ضم الثنائي من أجل منحهما مزيدًا من الوقت للتدريب مع الفريق واستعادة مستواهما بشكل مميز.



ويلتقي الأهلي غدًا الأربعاء نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

