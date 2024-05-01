نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم يوفنتوس السابق ينصح صلاح بالبقاء في أوروبا وعدم الذهاب للسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصح أليساندرو ألتوبيلي نجم منتخب إيطاليا وفريقي إنتر ميلان ويوفنتوس السابق، محمد صلاح نجم ليفربول بالاستمرار في أوروبا وعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ألتوبيلي: كل الأندية الإيطالية تتمنى ضم محمد صلاح

قال ألتوبيلي في تصريحاته لبرنامج رقم “10” على القناة الأولى، تعليقًا على مشكلة صلاح مع مدربه يورجن كلوب في ليفربول: "أعتقد أن فريق ليفربول يعملون بطريقة عقلانية مع لاعبيهم ومسيرة صلاح الكبيرة مع الريدز ستشفع له مع ليفربول”.

وتابع: “لا أستطيع أن أجزم من المخطئ بينهما لكن صلاح هو قمر ليفربول والنجم الأبرز للفريق وأتمنى عودته للعب في الدوري الإيطالي مجددًا بعدما قدم مواسم ممتازة بفضل أدائه وقدراته الفنية الكبيرة مع فيورنتينا وروما”.

وأضاف: “كل الأندية الإيطالية تتمنى التعاقد مع محمد صلاح من بينهم إنتر ميلان ويوفنتوس فهو علامة فارقة في تاريخ كرة القدم بفضل أنه لاعبا ليس عنصريًا ومهاري ويمتلك أخلاقًا رائعة”.

وواصل: “أنصح صلاح بعدم الذهاب للعب في الدوري السعودي وأن يستمر في أوروبا وهو مكان تألقه رغم العروض المادية الضخمة والمغرية التي تعرضها الأندية السعودية ولكن القرار يعود في النهاية لمحمد صلاح".