نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الإسماعيلي… الأهلي يواصل كتابة الأرقام الإيجابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتفوق المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف لينتصر ذهابًا إيابًا على حساب الدارويش في الدوري.

وواصل لاعبي الأهلي وخاصة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم التألق وكتابة الأرقام القياسية والتي نستعرضها ف السطور القادمة:-



إمام عاشور يسجل محليا

استطاع إمام عاشور افتتاح أهدافه محليا في شباك الإسماعيلي ليرفع حصيلته التهديفية إلى 4 أهداف مع المارد الأحمر في كافة المنافسات.

أما على مستوى المساهمات التهديفية فوصل إلى 12 مساهمة ليكون في المركز الثاني بعد محمود كهربا برصيد 14 مساهمة كأكثر من ساهم بالأهداف.

محمد عبد المنعم والمباراة رقم 100

وصل مدافع الفريق محمد عبد المنعم المباراة رقم 100 مع الأهلي والذي سجل فيها 7 أهداف في مسابقتي كأس مصر ودوري الأبطال.

الأهلي يرسخ العقدة أمام الإسماعيلي

وفشل الإسماعيلي في العشر مواسم الأخيرة بتحقيق أي فوز على حساب الأهلي.