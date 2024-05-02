نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: شرط وحيد لعودة طارق حامد إلى الزمالك وهذا موقفنا مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاوضات القلعة البيضاء الأخيرة مع العديد من الأسماء القوية لتدعيم صفوف الفارس الأبيض، في الموسم القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم بمختلف المراكز.

أحمد سليمان يتحدث عن أشرف بن شرقي وحامد والشناوي

وأكد أحمد سليمان عبر برنامج “اللعيب” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “بن شرقي قدم كثيرًا لنادي الزمالك ويوجد بعض المحبين الذين ينتمون إلى القلعة البيضاء يحبون تواجده مع الفريق والباب مفتوح له حسب طلب المدرب".

وتابع: "نمتلك عواد وصبحي من أفضل حراس مرمى مصر، لا نفكر في ضم آحمد الشناوي، وصبحي سيجدد عقده ولن يرحل عن القلعة البيضاء".

وواصل: "باب الزمالك مفتوح للعودة إلى الزمالك ولكن بشرط التنازل عن المبالغ الضخمة التي يتقاضاها داخل الكرة السعودية".