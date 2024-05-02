أسطورة ليفربول يشن هجومًا حادًا على صلاح: أكثر لاعب أناني رأيته

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد جرايم سونيس أسطورة ليفربول، سلوك المصري الدولي محمد صلاح بعد مشاجرته مع مدربه يورجن كلوب في ليلة التعادل مع وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل صلاح وكلوب في مشادة كلامية، خلال استعداد اللاعب للمشاركة بديلًا بالدقيقة “79” في مباراة وست هام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

سونيس: صلاح لاعب أناني بدليل شجاره مع ماني

قال سونيس في تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “أتوقع رحيل صلاح عن ليفربول صوب الدوري السعودي، وسيكون النجم الأبرز هناك”.

وتابع: “أعتقد أن مشادته مع كلوب كانت نتيجة غضبه من المشاركة في آخر 10 دقائق للمباراة”.

وأضاف: “محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني شاهدته على الإطلاق، حتى قبل هذه المباراة، هو دائمًا لا يكون سعيدًا عند استبداله".

وواصل: “عندما كان ساديو ماني في ليفربول، كانا يتشاجران طوال الوقت.. عندما تصبح الأمور صعبة ولا يلعب أساسيًا، ويدخل كبديل؛ فإنه يختفي”.