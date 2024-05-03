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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة البنك الأهلي كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يوضح سبب عدم إشراك محمد شحاتة وناصر منسي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " البنك الأهلي بدأ بشكل مختلف عن طريقتهم المعتادة، وكانوا يرغبون في إفساد طريقة لعب الزمالك من خلال الضغط واللعب في المساحات".

وواصل قائلا:" ناصر منسي ليس خارج خططي، وإذا كان خارج حساباتي لن يتواجد على مقاعد البدلاء، وأي لاعب يريد اللعب بصورة أكبر في المباريات".

وأتم "وعندما يشارك دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي في الوسط فمن الصعب الدفع بمحمد شحاتة وعندما يشارك يقدم أداء جيد، وأنا سعيد بأداء زياد كمال في المباراة السابقة، وسعيد بكثرة الاختيارات في الفريق".