نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات سلة الأهلي يتوجن بلقب كأس مصر على حساب سبورتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 93 - 84، اليوم الجمعة.

سيدات الأهلي يحصدن كأس مصر للسلة

أقيمت مباراة الأهلي وسبورتينج على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق الأحمر أداءً جيدًا منذ البداية ونجح في إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 26 - 19.

وتمكن سبورتينج، من التقدم مع الفترة الثانية بنتيجة 43 - 40، وأنهى كذلك الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 59 - 52.

ونجح فريق سيدات الأهلي، خلال الفترة الرابعة والأخيرة، في العودة للقاء، وسجلت المحترفة البولندية ليليانا باناشاك رمية ثلاثية في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 74 - 74، وتذهب لشوط إضافي.

وقدم فريق سيدات سلة الأهلي، في الشوط الإضافي، عرضًا رائعًا ونجحن في التقدم منذ بدايته، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 93 - 84.