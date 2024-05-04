الرياضة

سيدات سلة الأهلي يتوجن بلقب كأس مصر على حساب سبورتنج

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، لقب كأس مصر، بعد الفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 93 - 84، اليوم الجمعة. 

سيدات الأهلي يحصدن كأس مصر للسلة

أقيمت وسبورتينج على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق الأحمر أداءً جيدًا منذ البداية ونجح في إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 26 - 19.

وتمكن سبورتينج، من التقدم مع الفترة الثانية بنتيجة 43 - 40، وأنهى كذلك الفترة الثالثة متقدمًا بنتيجة 59 - 52.  

ونجح فريق سيدات الأهلي، خلال الفترة الرابعة والأخيرة، في العودة للقاء، وسجلت المحترفة البولندية ليليانا باناشاك رمية ثلاثية في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 74 - 74، وتذهب لشوط إضافي.

وقدم فريق سيدات سلة الأهلي، في الشوط الإضافي، عرضًا رائعًا ونجحن في التقدم منذ بدايته، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 93 - 84.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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