نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري المتوقع ضد طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيل فريقه في مواجهة طلائع الجيش بالجولة الحادية والعشرين من من منافسات الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق البورسعيدي في مواجهة نظيره فريق طلائع الجيش كالتالي:

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، عمرو موسى ، حسين السيد لخط الظهر، حسين فيصل، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسن علي، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأثنين على ملعب ستاد الجيش برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع الدوري المصري الممتاز.