نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي استعداداته لمواجهة نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي أمام نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإيطالي على ملعب الفريق الأخير.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق نابولي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يحتل فريق أودينيزي المركز 18 برصيد 29 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة نابولي أمام نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.