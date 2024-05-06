نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت شلبي يكشف: الزمالك ينفي مفاوضاته لضم عبدالعزيز عيسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات حصرية لبرنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "إم بي سي مصر"، كشف الإعلامي مدحت شلبي حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع عبدالعزيز عيسى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي دريمز الغاني، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد شلبي أن مصدرًا مسؤولًا في نادي الزمالك نفى وجود أي مفاوضات مع عبدالعزيز عيسى للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم القادم.

التصريحات المثيرة للجدل

وفي تصريحاته، نقل شلبي عن المصدر في النادي أن النادي يواجه إلتزامات مالية كبيرة، بما في ذلك مستحقات اللاعبين السابقين مثل المهاجم المغربي خالد بوطيب والمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، مما يجعل التعاقد مع عيسى في الوقت الحالي صعب المنال.

تقييم اللاعب وآماله المستقبلية

وبالرغم من النفي الرسمي من قبل الزمالك، إلا أن شلبي أشاد بمهارات عبدالعزيز عيسى ووصفه بأنه لاعب مميز للغاية، معبرًا عن رغبته في رؤيته يحترف في أوروبا في المستقبل.

تأكيد من الجانب الغاني

من جانبه، أكد عبدالكريم زيتو، المدير الفني لنادي دريمز الغاني، أن هناك شخصًا ممثلًا عن الزمالك تحدث مع مسؤولي النادي الغاني للتعاقد مع عبدالعزيز عيسى في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بهذا، تظهر تباينات في الأنباء حول مستقبل اللاعب وتحركات الأندية لضمه، مما يجعل الساحة الرياضية متلهفة لمعرفة القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب الشاب.