نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القناة الناقلة لمباراة نابولي أمام نظيره فريق أودينيزي مساء اليوم الإثنين في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

تردد القناة الناقلة لمباراة نابولي ضد أودينيزي اليوم الإثنين 6-5-2024

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أودينيزي.

ويمتلك نابولي 50 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يمتلك أودينيزي 29 نقطة يحتل بهم المركز الثامن عشر.

وسوف تنقل أحداث مباراة نابولي أمام أودينيزي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وإليكم تردد القناة:-

قناة AD SPORTS Premium 1 على نايل سات

التردد: 12091.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.