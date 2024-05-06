أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يستعد لحسم الصعود للممتاز أمام بروكسي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني "أحمد عيد عبد الملك" أمس الأحد إلى مدينة الأسكندريـة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة بروكسي المرتقبة والمقرر اقامتها في الرابعة والنصف عصر غدا "الأربعاء بملعب نادي برروكسي في ختام منافسات بطولة دوري المحترفين للصعود للدوري الممتاز.

وجاء قرار "عيد عبدالملك" إقامة المعسكر بعيدًا عن المحلة لإعداد اللاعبين نفسيًا بعيدًا عن الضغوطات قبل المواجهة الحاسمة.

كان غزل المحلة الذي بات قريبًا من حصد بطاقة الصعود المباشرة "الثانية" بعدما حقق الفوز في أخر اللقاءات على لاڤيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث و4 نقاط على لافيينا ووادي دجلة، ويحتاج غزل المحلة للفوز على بروكسي لضمان الصعود للدوري الممتاز بشكل مباشر بغض النظر عن نتائج المنافسين